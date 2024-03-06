Белорусы смогут обменять без экзаменов свои права категории B в ОАЭ 6.03.2024, 16:35

При этом необходимо иметь ВНЖ.

Белорусы смогут обменять свои водительские права категории B в Объединенных Арабских Эмиратах без экзаменов. «Правительство» внесло в «палату представителей» проект закона о ратификации соответствующего меморандума, который был подписан в октябре прошлого года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Граждане Эмиратов смогут сделать то же самое в Беларуси. Тем не менее такая возможность будет только у тех, кто получил в одной из двух стран вид на жительство или разрешение на временное пребывание.