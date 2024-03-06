закрыть
6 марта 2024, среда, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы смогут обменять без экзаменов свои права категории B в ОАЭ

  • 6.03.2024, 16:35
Белорусы смогут обменять без экзаменов свои права категории B в ОАЭ

При этом необходимо иметь ВНЖ.

Белорусы смогут обменять свои водительские права категории B в Объединенных Арабских Эмиратах без экзаменов. «Правительство» внесло в «палату представителей» проект закона о ратификации соответствующего меморандума, который был подписан в октябре прошлого года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Граждане Эмиратов смогут сделать то же самое в Беларуси. Тем не менее такая возможность будет только у тех, кто получил в одной из двух стран вид на жительство или разрешение на временное пребывание.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Разворот Еревана
Разворот Еревана Амиран Хевцуриани