В Минске нашлись помидоры по $40 за килограмм 4 6.03.2024, 17:19

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Новый рекорд.

В Минске нашлись черри по 130 рублей за килограмм — тянет на новый рекорд в этой категории.

В редакцию «Онлайнера» обратилась читательница Татьяна: 6 января она заметила в магазине Fruit garden в ТЦ Palazzo черри, удивилась ценнику в 130 рублей за кило и сделала фото. Эти помидоры и сейчас есть в продаже, в магазине говорят, что ценник за два месяца не изменился.

Журналисты позвонили узнать, почему такая цена. Оказалось, эти черри из Испании и отличаются сладким вкусом. Ветка потянет рублей на 13, там примерно 100 грамм продукта.

— Помидоры медовые — очень дорогие: либо мы их не продаем, либо покупают те, кому надо послаще. Когда я заказываю за неделю 10 коробок, за них дерутся в Польше. Он дорогой в закупке, под 100 рублей. Я ставлю наценку как на обычный помидор — 30%. Помидоры по 35 рублей за килограмм сейчас несладкие, и поэтому мы берем такие. Люди покупают, понемногу, но покупают.

Продавец признается, что иногда делает скидку на такие томаты: чтобы их попробовали и потом брали. Также на точке есть и более дешевые помидоры: сорт сливка из России — 9,80, турецкие — за 14 рублей, из Азербайджана — по 20 рублей за килограмм.