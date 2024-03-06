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Финляндия пересмотрит запрет на транзит ядерного оружия через свою территорию

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  • 6.03.2024, 17:26
Финляндия пересмотрит запрет на транзит ядерного оружия через свою территорию

Об этом заявил премьер-министр страны.

Финляндия в связи со вступлением в НАТО может изменить правила транзита ядерного оружия по своей территории. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает 6 марта Ilta Sanomat.

Присоединяясь к альянсу, Хельсинки отказались от каких-либо ограничений условий членства, сказал глава финского правительства. Установить новые правила прохода кораблей или пролета самолетов НАТО с ядерным оружием «было бы хорошо к осени», считает он.

«Вопрос должен быть тщательно оценен и прояснен, а затем он будет обсуждаться в парламенте. Также важно получить оценку от министерства иностранных дел и министерства обороны относительно того, что необходимо для надежной обороны Финляндии», – сказал Орпо.

Ilta Sanomat отмечает, что транспортировка ядерных зарядов через территорию Финляндии сейчас запрещена законом об атомной энергетике и уголовным кодексом страны. Вероятно, эти законодательные нормы будут обновлены не позднее 2026 года, говорится в сообщении.

Новый президент Финляндии Александр Стубб поддержал разрешение перевозки ядерного оружия через территорию страны, добавляет финская газета.

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