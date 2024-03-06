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Белорус придумал многоходовку, как взять крупный заем с подмоченной кредитной историей

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  • 6.03.2024, 17:33
  • 1,484
Белорус придумал многоходовку, как взять крупный заем с подмоченной кредитной историей

Но перестарался.

Директор предприятия хотел получить кредит для своей фирмы на сумму 500 тысяч рублей. Для этого придумал хитрую схему. Но трюк не прошел: денег не дали и осудили по уголовной статье.

Бизнесмен Виктор (все имена изменены) хотел оформить в банке крупный кредит на полмиллиона рублей для своей фирмы, которая занимается оптовой торговлей строительных материалов. Это следует из решения суда, опубликованного в банке судебных постановлений, пишет zerkalo.io.

Так как у бизнесмена уже был неудачный опыт обращения за займом (банки отказывали из-за плохой кредитной истории), он придумал необычную схему.

Для начала он «фиктивно продал неосведомленной» Полине долю в своей компании и попросил ее на время получения кредита стать директором. Сам он перешел на должность зама, хотя все равно управлял всем единолично. После этого предприниматель оформил заявку на кредит, в которой указал Полину как единственную учредительницу фирмы. Так, видимо, бизнесмен хотел скрыть связь своей компании с ним лично, чтобы его кредитная история снова не уменьшила шансы на получение денег. Новоявленной директору предоставили также подделанные документы о финансовом состоянии компании. Среди них была бумага, которую Виктор подделал с помощью своего друга. В ней обороты компании были указаны выше реальных на 10 млн рублей.

Однако это не помогло, банк отказался выдавать кредит. Одной из причин стали предоставленные финансовые документы, которые, вероятно, вызвали у банка подозрения.

После неудачной попытки Виктор хотел обратиться в другие банки, но, как сообщила в суде Полина, она отказалась и настояла на своем увольнении.

В итоге Виктора признали виновным в покушении на незаконное получение кредита (часть 1 статьи 14, часть 2 статьи 237 Уголовного кодекса) и приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Сам бизнесмен вину признал полностью.

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