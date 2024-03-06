Итальянский город будет платить родителям, которые назовут ребенка в честь городского небесного покровителя 2 6.03.2024, 18:05

Этот святой считается защитником пожарных.

Гражданская ассоциация итальянского города Матера будет платить деньги родителям, которые назовут ребенка в честь небесного покровителя города — святого Эвстакио.

Члены ассоциации заявили, что хотят таким образом поблагодарить пары, которые решили увековечить имя святого среди будущих поколений. Однако сумму вознаграждения публично не называют.

Раньше итальянцы часто давали имена детям в честь святых. В наши дни этот обычай постепенно выходит из моды.

Святой Эвстакио (Евстафий) считается защитником пожарных, охотников и жертв пыток. Он был древнеримским полководцем, принявшим христианство после того, как во время охоты увидел крест. Как и многие другие святые той эпохи, он был замучен по приказу римского императора, который был в ярости из-за того, что Евстафий отказался принести жертву языческим богам.