РФ ударила по Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции: «прилетело» рядом 6 6.03.2024, 18:21

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Фото: Офис Президента Украины

Участники встречи не успели даже спуститься в укрытие.

Во время встречи в Одессе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса Россия нанесла удар по городу. Как передает «Униан», об этом во время совместного брифинга сообщил украинский лидер.

- Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить - по военным или гражданским... Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю. Что есть погибшие, есть раненые, - сказал Зеленский.

По словам Кириакоса Мицотакиса, во время удара они находились в Одесском морском порту. Зеленский и его штаб показывали порт и рассказывали о его значении, а также о том, что надо, чтобы расширить возможности морского коридора для гражданских судов.

- Уже в конце мы услышали звук сирен и были взрывы, которые очень близко произошли возле нас. Мы не успели уйти в какое-то защищенное место. И поэтому это очень впечатляющий опыт. Мы понимаем, что эта война касается всех. Нет людей, которые находятся вне этой войны. Эта война не милует никого, - сказал греческий премьер-министр.