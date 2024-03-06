В Минске «ходоки» снова донимают пенсионеров 3 6.03.2024, 18:27

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За установку электрооборудования — 620 рублей.

Минск продолжает утопать в разного рода «вентиляционщиках», «газовщиках», «оконщиках». Очередную историю про псевдоспециалистов, обманывающих пенсионеров, рассказали в Министерстве налогов и сборов, куда и обратился минчанин, ставший жертвой мошенников.

— В начале февраля в дверь позвонили. Мы с женой открыли, так как ожидали прихода представителя водоканала. Внутрь шагнули мужчина и женщина, представившиеся работниками организации, осуществляющей контроль за безаварийной эксплуатацией электросетей. Убедили нас, что действуют с согласия ЖЭСа, — вспомнил заявитель.

Владельцы квартиры поинтересовались, какая цена на услуги. В ответ услышали слово «бесплатно». Дальше «специалисты» вызвали на помощь третьего — «электрика». Он сказал, что нужно обязательно установить определенное оборудование (речь о реле АЗМ-40А) из-за того, что в соседних домах участились факты возгорания электроприборов. Уверял, что на это у организации есть официальное разрешение от исполкома.

— Под давлением я подписал договор на оказание услуг стоимостью 620 рублей. Но когда осознал, какая это большая сумма, схватился за голову: «Да я же инвалид II группы!» «Специалисты» не растерялись: попросили удостоверение, после чего снизили цену до 298 рублей.

Супруги оплатили работу частично наличкой, частично — с помощью банковского перевода. На следующий день, осознав, что их обманули, минчане обратились в компанию с требованием расторгнуть договор, демонтировать реле и вернуть деньги. Естественно, им в этом отказали.

В ЖЭСе мужчине подтвердили, что действия псевдоэлектрика были незаконными, а в «Минскэнерго» так и вовсе ошарашили тем, что в прошлом году звонков с жалобами на установку такого реле пожилым людям был целый шквал.

В Министерстве по налогам и сборам напомнили базовые правила, как вести себя с мошенниками и не попасться на их удочку.

1. Мошенникам все равно, на чем зарабатывать. Игнорируйте объявления, составленные в псевдоофициальном, директивном стиле, которые якобы к чему-то вас обязывают. Как правило, недобросовестные бизнесмены расклеивают на досках объявлений следующие предложения: бесплатная диагностика и регулировка окон ПВХ; установка газоанализаторов и приборов учета утечки газа; восстановление акрилового покрытия ванн и др.

2. Никогда не впускайте в квартиру или дом специалистов, которых вы не вызывали. Поймите, настоящий мастер своего дела, как правило, загружен заказами на недели, а то и месяцы вперед. У него нет ни времени, ни такой необходимости, как хождение по квартирам в надежде найти себе клиента.

3. Если вы начали общение с людьми, предлагающими подобные услуги, то выясняйте все досконально до того, как они приступят к выполнению каких-либо работ. Задавайте четкие вопросы и выслушивайте ответы. Если неизвестный вам человек представляется сотрудником ЖЭСа или его официальным партнером — звоните в ЖЭС и уточняйте полномочия этого гражданина, а также то, насколько навязываемая услуга обязательна с точки зрения требований законодательства.

4. Поймите, что если вы подписали какие-либо документы, а в рассматриваемом случае заявитель добровольно подписал договор подряда и акт выполненных работ, а также произвел оплату в полном объеме, то вам будет очень затруднительно доказывать свою правоту.