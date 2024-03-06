Многодетная вдова должна выплатить почти $672 за сториз, которую «могло просмотреть» 60 человек 6.03.2024, 18:45

Дело касается местного инспектора ДПС.

Правозащитникам стало известно, что 15 ноября 2023-го года в суде Глуска к 10 месяцам ограничения свободы без направления в ИУОТ («домашней химии») приговорили менеджера Ольгу Голомако.

Ее признали виновной по ст. 369 Уголовного кодекса («оскорбление представителя власти»). Помимо этого, она должна выплатить штраф в размере 40 базовых величин (1 480 рублей), «материальную компенсацию морального вреда» в размере 600 рублей и госпошлину в пользу государства в размере 111 рублей. Известно, что Ольга — вдова, воспитывающая троих несовершеннолетних детей. Она находилась на свободе до суда, но известно, что ее задерживали на несколько суток до предъявления обвинения.

Судья Ольга Головнева признала ее виновной в том, что она запостила в Instagram сториз, которые якобы оскорбляли местного инспектора ДПС. Ольга Голомако признала вину и рассказала, что разместила в своем «Инстаграме» ролик с ним, так как была обижена тем, что сотрудник составил на нее протокол об административном правонарушении. Когда ее остановили, у машины не было свидетельства о техническом обслуживании. Сториз могли посмотреть около 60 человек — именно столько у женщины подписчиков.

Сотрудник ДПС запросил иск в размере 5 000 рублей, однако Ольга Голомако отметила, что эта сумма слишком высока для нее. Судья уменьшила ее до 600 рублей, которые женщина должна выплатить в пользу «потерпевшего».