СБУ показала кадры тестирования нового дрона Sea Baby 2024 11 6.03.2024, 18:55

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Он изготовлен на средства бизнеса, международных доноров и донаты украинцев.

Служба безопасности Украины продемонстрировала первый морской дрон, который был изготовлен на средства бизнеса, международных доноров и донаты украинцев.

Отмечается, что в сжатые сроки было собрано почти 300 миллионов гривен, благодаря которым было изготовлено 35 морских дронов «Sea Baby».

Первый образец в этой партии, который СБУ показала во время тестирования, получил название «Авдеевка». Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом.

«Sea baby» 2024 года выпуска – это усовершенствованный дрон нового поколения, еще более смертоносный для врага, отмечают в СБУ.

- Будущее именно за технологическими подходами в войне. СБУ сегодня пытается быть первой в этом направлении, и это реально удается. В рядах службы мы вырастили уникальных специалистов по морским дронам, чтобы и дальше совершенствовать и масштабировать работу по очистке Черного моря от врага. Наша задача: уничтожать оккупантов и приближать Победу, - отметил глава СБУ Василий Малюк.

Как и любая модель морских дронов, «Авдеевка» пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах Sea Baby.

«Новый «SeaBaby 2024» имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки более тысячи километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение», - пояснил бригадный генерал СБУ.

Следует отметить, что с помощью морских дронов СБУ подорвала Крымский мост и поразила 11 российских военных кораблей.