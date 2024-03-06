До -9°С ожидается в Беларуси в ночь на 7 марта 6.03.2024, 19:09

Днем — 2-8 градусов тепла.

До 9 градусов мороза ожидается в Беларуси в ночь на 7 марта. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет малооблачно, без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, по юго-западу — от нуля до минус 2. Днем — 2-8 градусов тепла.