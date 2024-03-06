Индия отказалась заключать контракты с «Роснефтью» 6.03.2024, 19:11

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Из-за санкций.

Новая волна американских санкций с внесением в черные списки десятков танкеров «теневого флота» и блокировкой платежей через банки Турции, Китая и ОАЭ — ударила по поставкам российской нефти в Индию.

«Роснефти» не удалось заключить долгосрочные контракты с крупнейшими индийскими нефтеперерабатывающими заводами на приобретение 500 тысяч баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на шесть источников в отрасли.

Переговоры, которые шли как минимум с начала февраля, закончились безрезультатно: принадлежащие государству Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum приняли решение не брать на себя жестких обязательств по закупкам у крупнейшей нефтяной компании России в наступающем финансовом году.

Лидер индийского нефтяного рынка — государственная Indian Oil Corp — уже имеет долгосрочные контракты с «Роснефтью» и «Газпром нефтью» на поставку 24,5 млн тонн сырья. Однако компания, вероятнее всего, уменьшит объемы закупок в 2024 году, пишет Bloomberg.

По словам источников агентства, камнем преткновения на переговорах стал пункт контракта, оговаривающий возможные перебои импортом из России. Прохладная реакция «Роснефти» на это условие снизила интерес индийских НПЗ, говорят собеседники Bloomberg.

Индия стала вторым крупнейшим покупателем российской нефти после вторжения в Украину. На пике — в мае 2023 года — поставки достигали 2,15 млн баррелей в сутки, превышая довоенные уровни почти в 30 раз. Осенью, впрочем, экспорт начал падать, а в январе опустился до 1,5 млн баррелей в день.

Сказались американские санкции, под которые попали «теневые» танкеры Кремля. В январе Индия отказалась принимать 14 судов с сахалинской нефтью, а попытка «Роснефти» решить проблему через открытие счета в дирхамах ОАЭ обернулась фиаско: банки в Дубае отказались проводить расчеты.

Российскую нефть Индия заменяет на саудовскую: в феврале поставки из королевства на индийский рынок выросли на 22%, а крупнейшая частная нефтеперерабатывающая компания, Reliance Industries, приобрела максимальный объем с мая 2020 года.

По словам источников Bloomberg, эта политика будет продолжена: после провала переговоров с «Роснефтью» индийские НПЗ ищут баррели на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Индия продолжит покупать российскую нефть, подчеркивают собеседники агентства, но будет делать это в рамках разовых (спотовых сделок). Государственные НПЗ планируют таким образом покрыть 40% импорта в следующем финансовом году.