В Беларуси парня с тяжелым диагнозом и детской инвалидностью призвали в армию 4 6.03.2024, 19:13

5,220

Он судился с военкоматом — и победил.

Военкомат Глусского района признал годным к службе в армии молодого человека с тяжелым диагнозом, хотя ранее у него была операция на сердце и инвалидность. Парня призвали в войска, но он подал на военкомат в суд, требуя отменить его призыв, и смог добиться нового обследования. Чем закончилось дело? «Зеркало» узнало из опубликованного решения суда.

У Максима (имя вымышлено) врожденный порок сердца с дефектом межпредсердной перегородки и тотальным аномальным дренажем легочных вен (насыщенная кислородом артериальная кровь проходит через правое предсердие вместо левого и смешивается с венозной, организм недополучает кислород).

Обычно таким детям операция на сердце требуется сразу или вскоре после рождения, иначе они не выживут. Операция по «радикальной коррекции дефекта» была проведена и Максиму. После этого МРЭК признала его ребенком-инвалидом с 3-й степенью утраты здоровья (самая тяжелая — четвертая).

После школы юноша поступил в вуз — вероятно, в Витебский госуниверситет имени Машерова или Витебский медуниверситет. Там была военная кафедра, но его туда не брали, так как врачи выдали ему заключение, что он не годен к службе в мирное время (НГМ).

По какой-то причине в университете Максим проучился всего три года, не окончив. А после отчисления им заинтересовался военкомат. Молодого человека вызвали на медицинскую комиссию. И внезапно врачи, несмотря на диагноз, присваивают ему категорию ГО — «годен к военной службе с незначительными ограничениями». Эта группа годности означает, что мужчине можно служить, но не в любых войсках.

На этом основании молодой человек был призван на срочную службу в войска.

То ли перед отправкой в армию, то ли уже находясь там, Максим подал иск в суд и потребовал отменить решение военкомата, приложив, по-видимому, имевшееся у него еще до призыва заключение врача о негодности к службе.

Затем парень прошел обследование в стационаре 432-го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных сил. Как ему удалось этого добиться, из судебного документа не ясно: возможно, его направили на обследование в связи с обращением в суд либо его состояние ухудшилось в армии.

Так или иначе, в военном госпитале подтвердили, что у Максима врожденный порок сердца и была проведена операция по его исправлению. А также выявили нарушения сердечного ритма, артериальную гипертензию 1-й степени (самой слабой) с низким риском и сложный дальнозоркий астигматизм обоих глаз в разной степени, искривление носовой перегородки без нарушения дыхания и небольшой избыточный вес.

Заключение медиков главного военного госпиталя рассмотрела Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных сил. Там пришли к выводу, что данный диагноз подпадает под действие пунктов 80б, 43 г и 34 г Расписания болезней, и это является основанием признать молодого человека негодным к службе в мирное время и ограниченно годным в военное время.

Изучив документы, предоставленные Максимом, и письмо от Центральной комиссии, суд пришел к выводу, что жалоба молодого человека обоснована. Решение глусского военкомата о его призыве было признано неправомерным и отменено.

Военкомат обязали рассмотреть вопрос с категорией годности Максима заново и принять решение в соответствии с Расписанием болезней и инструкциями Минобороны.