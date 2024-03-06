Белорусы вносят наибольший вклад в рост числа иностранцев, работающих в Литве 3 6.03.2024, 19:23

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Вильнюс хочет ужесточить правила трудоустройства мигрантов.

За год число иностранцев, работающих в Литве, увеличилось на 56 000 человек, наибольший вклад в это количество вносят граждане Беларуси, сообщает Delfi со ссылкой на литовскую службу занятости. Тем временем в соседней стране собираются ужесточить правила трудоустройства иммигрантов, в частности, из-за нарушения миграционных процедур.

По данным службы занятости Литвы, большую часть прибывающей рабочей силы составляют граждане третьих стран — 131 400 человек, что на 52 000 больше, чем год назад. Кроме того, на 4000 человек выросло число граждан ЕС, работающих в Литве.

В начале года наибольшее число вновь прибывших на рынок труда было из Беларуси (47,7 тысячи человек). Количество трудоустроенных украинцев увеличилось до 44,8 тысячи (32,7 тысячи в прошлом году), узбеков — 6,6 тысячи (1,8 тысячи), кыргызов — 5,6 тысячи (2,5 тысячи), таджиков — 4,6 тысячи (1,8 тысячи).

По словам заместительницы директора службы занятости Гедре Синкевиче, большинство работающих в Литве белорусов имеют среднюю квалификацию и компетенцию, что отражается на их занятости на рынке труда. Высококвалифицированные рабочие места в основном связаны с транспортным сектором и информационными технологиями.

Работающие в Литве граждане Беларуси в основном заняты в качестве дальнобойщиков (24 400 человек), водителей тракторов/прицепов (более 1400), бетонщиков (873), инженеров компьютерных приложений (748), тестировщиков ПО (431), водителей грузовиков (375), разработчиков ПО (287), инженеров-программистов (264), водителей самосвалов (228), газо- и электросварщиков (226).

Между тем в Литве в рамках ужесточения миграционной политики предлагают внести изменения в правила трудоустройства иностранцев, сообщает LRT со ссылкой на министра внутренних дел Агне Билотайте.

Политик объяснила такие планы соображениями национальной безопасности и необходимостью предотвратить «потенциальные злоупотребления». Она также отметила, что в Литве наблюдается «заметное злоупотребление миграционными процедурами», которые могут быть организованы фиктивно.

По словам директора Департамента миграции Литвы Эвелины Гудзинскайте, наибольшее число нарушений — в сферах перевозок и строительства, где проще всего получить разрешение на работу. Эти отрасли сейчас проходят проверку.

Среди прочего, поправки призваны ужесточить требования к компаниям, приглашающим иностранцев на работу в Литву.

— Условия приема на работу иностранцев будут более строгими. Вводится обязательство трудоустраивать иностранца на полный рабочий день, предлагается вернуть требование о предоставлении работодателем квалификации и опыта иностранца. Предлагается ограничить количество работодателей, у которых может работать иностранец, максимум тремя работодателями, поскольку в настоящее время мы наблюдаем ситуации, когда иностранец работает у 10 работодателей одновременно. Это вызывает некоторые вопросы, — пояснила Билотайте.

В Литве предлагается разрешить работать только иностранцам, имеющим вид на жительство, отказаться от возможности работать по прибытии в страну в безвизовом режиме или по шенгенской визе.

— Работодатель должен гарантировать, что иностранец будет работать в течение определенного срока, на который он приглашен. <…> [Иностранец] должен будет отработать все рабочее время, как запланировано, а не несколько часов или один час, как мы сейчас фиксируем такие случаи, — сказала глава МВД Литвы.

Согласно поправкам, иностранец должен будет работать на работодателя 40 часов в неделю — полный рабочий день. Неполный рабочий день станет основанием для аннулирования вида на жительство.

Если иностранец не подал налоговую декларацию, когда такая обязанность предусмотрена правовыми актами Литвы, ему также предлагается не выдавать или аннулировать временный ВНЖ в Литве.

Совместно с Министерством социальной защиты и труда Литвы предлагается установить новую формулу расчета квоты для иностранцев, приезжающих в страну на трудовых основаниях. По словам Билотайте, эту формулу ведомство представит позже.

В ближайшее время поправки будут представлены правительству, а после одобрения будут вынесены на рассмотрение в Сейм на весенней сессии.