Зеленский призвал партнеров передать дальнобойное оружие 4 6.03.2024, 19:36

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Владимир Зеленский

Президент Украины призвал Запад «не колебаться и делать шаги вперед».

Альтернативой артиллерии могут быть дроны, а также дальнобойное оружие, которое есть у партнеров Украины. Они не должны колебаться, нужно делать шаги вперед.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Что касается альтернативы (артиллерии 155-го калибра - ред.). То единственной альтернативой артиллерии являются дроны», - сказал президент Украины.

По его словам, есть и другие альтернативы, однако они находятся у партнеров и речь идет о дальнобойном оружии.

«Мы понимаем, что оно есть. Но здесь не может быть дефицита смелости. Если мы решили относительно территориальной целостности Украины и защиты наших людей, то не надо колебаться делать шаги вперед», - добавил президент Украины.