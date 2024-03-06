Британия первой заявила о готовности передать Украине замороженные активы РФ 2 6.03.2024, 19:39

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Раскрыты детали.

В то время как страны ЕС не сдаются под давлением Вашингтона, призывающего поскорее конфисковать замороженные резервы Банка России, Великобритания заявила о готовности использовать их для помощи Украине. Она хочет использовать предложенную правительством Бельгии схему с выдачей кредита под залог российских активов, которые, как считают на Западе, после войны все равно будут направлены на компенсацию нанесенного Украине ущерба.

«Есть возможность использовать что-то типа синдицированного кредита или облигации, в которых замороженные российские активы служат в качестве гарантии, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия выплатит репарации», – сказал в палате лордов министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. По его словам, это был бы достаточно эффективный способ использования резервов для помощи Украине:

«Мы рассчитываем на максимальный уровень единства в «большой семерке» и ЕС, но если не сможем его получить, думаю, нам нужно будет двигаться вперед с союзниками, которые хотят предпринять этот шаг», - сказал Кэмерон.

Камерон впервые публично рассуждал об этом предложении с такими подробностями, отмечает The Guardian: «Это, вероятно, подчеркивает что план получил политическую поддержку в США, хотя и не в ЕС».

Три крупнейших страны Евросоюза — Германия, Франция и Италия — выступают против того, чтобы использовать для выплаты Украине сами российские резервы. Их поддерживает Европейский центробанк, неоднократно заявлявший, что такой шаг чреват подрывом доверия к евро: столкнувшись с прецедентом конфискации, международные инвесторы могут снизить вложения в европейские гособлигации.

По мнению же Кэмерона, использование российских резервов в качестве залога по займу для Украины никоим образом не подорвет репутацию Лондона как международного финансового центра. Хотя официальные цифры не назывались, в Великобритании, как считается, находятся российские активы на сумму около 25 млрд фунтов ($32 млрд), отмечает The Guardian, а в США — на $40–60 млрд.

Лидеры ЕС договорились использовать лишь доход, получаемый при выплате купонов по облигациям (которые составляют основную долю резервов) и погашении бондов. Они дали указание депозитарию Euroclear, в котором хранятся активы Банка России на 190 млрд евро ($206,5 млрд), выводить такой доход на специальный счет. В прошлом году он составил 4,4 млрд евро; правда, эти деньги не будут направлены Украине — она сможет получить лишь те доходы, что появятся после принятия соответствующего закона.

Использование доходов — единственная идея, которую рассматривают в ЕС, считая ее более безопасной с юридической точки зрения, сказал Politico чиновник одной из стран «семерки». Это подтвердил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель: «Мы не ведем речь о захвате замороженных активов, обсуждаются лишь приносимые ими доходы».

Страны ЕС требуют больше времени на оценку юридических и финансовых последствий даже такого шага, постепенность подхода также позволяет посмотреть на реакцию рынков капитала, говорят два чиновника Еврокомиссии. Из-за этого она перенесла сроки принятия окончательного решения, которое ранее планировалось согласовать ко второй годовщине вторжения. Чиновник ЕС сказал Politico:

«Текст [предложения об использовании доходов от замороженных резервов] готов. Мы лишь ждем политического сигнала от стран — членов ЕС».

США призывают европейцев действовать быстрее и все-таки обратить взыскание на сами активы. Министр финансов Джанет Йеллен недавно назвала решение использовать доходы «важным первым шагом», который она тем не менее «всецело поддерживает».