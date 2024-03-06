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В Светлогорске уже через месяц после открытия ледового дворца стали переделывать его фасад

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  • 6.03.2024, 19:56
  • 1,224
В Светлогорске уже через месяц после открытия ледового дворца стали переделывать его фасад

Фото.

Портал «Светлогорский бизнес» опубликовал фото, на которых видно новое «дизайнерское решение» относительно совершенствования только 31 января открытого местного ледового дворца: дешевый фасад из металлопрофиля стали украшать панелями «под дерево», пишет «Флагшток».

Эти работы — внеплановые. Монтажники даже не стали снимать надпись на фасаде и просто подрезали панели «по месту».

Вообще строительство ледового дворца в Светлогорске провели гораздо проще и дешевле, чем сначала планировалось более 10 лет назад. В новом проекте пропало изначально предусмотренное панорамное остекление второго этажа, для экономии даже отказались от квадратных алюминиевых панелей. Вместо них фасад отделали дешевым металлопрофилем, который обычно используют для покрытия остановочных павильонов.

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