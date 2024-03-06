В Светлогорске уже через месяц после открытия ледового дворца стали переделывать его фасад 3 6.03.2024, 19:56

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Фото.

Портал «Светлогорский бизнес» опубликовал фото, на которых видно новое «дизайнерское решение» относительно совершенствования только 31 января открытого местного ледового дворца: дешевый фасад из металлопрофиля стали украшать панелями «под дерево», пишет «Флагшток».

Эти работы — внеплановые. Монтажники даже не стали снимать надпись на фасаде и просто подрезали панели «по месту».

Вообще строительство ледового дворца в Светлогорске провели гораздо проще и дешевле, чем сначала планировалось более 10 лет назад. В новом проекте пропало изначально предусмотренное панорамное остекление второго этажа, для экономии даже отказались от квадратных алюминиевых панелей. Вместо них фасад отделали дешевым металлопрофилем, который обычно используют для покрытия остановочных павильонов.