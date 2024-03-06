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Украина уничтожила треть кораблей Черноморского флота РФ

  • 6.03.2024, 20:06
  • 1,248
Украина уничтожила треть кораблей Черноморского флота РФ

ВСУ намерены уничтожить ЧФ оккупантов полностью.

Украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ, «достаточно много» повредили.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает «Радіо Свобода».

«Что касается количества пораженных единиц, то это 27 единиц, вместе с субмариной, из них 14 – это заметные серьезные единицы разных классов. Это и большие десантные корабли, и ракетные катера, и субмарина, и патрульный корабль. Это — среди тех, что уничтожены. По нашим данным, поврежденными на ремонте остается 15 единиц, то есть от общей численности около 80 единиц, могу сказать, что треть уничтожена, достаточно много повреждено», - сказал представитель ВМС.

Однако, по его словам, все равно в море наблюдается достаточно серьезное присутствие российских кораблей.

«Это 10 ракетоносителей, среди которых – 3 подлодки, 2 ракетных катера, несколько патрульных кораблей, сторожевых кораблей. То есть номенклатура еще достаточно велика и количество достаточно велико. Также в строю еще остаются большие десантные корабли в количестве 5 единиц. Четыре, например, сейчас находятся в ремонте после повреждений», – отметил Плетенчук.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 6 марта с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 26 кораблей и катеров.

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