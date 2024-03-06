В Египте девальвация: что с ценами на туры для белорусов 6.03.2024, 20:09

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Каир девальвирует валюту больше чем на 38%.

Египет девальвирует валюту больше чем на 38%, сообщает Bloomberg. Onliner уточнил у белорусских туроператоров, стоит ли из-за этого ждать снижения цен на отдых в этой стране.

Валюта Египта ослабла более чем на 38% в результате долгожданной девальвации, которая может помочь стране получить дополнительные миллиарды кредитов от Международного валютного фонда. Речь идет о том, чтобы увеличить текущий кредит в 3 миллиарда долларов до более чем 10 миллиардов долларов.

В краткосрочной перспективе девальвация может вызвать инфляцию и нанести вред египтянам. Но президент Абдель-Фаттах Ас-Сиси и чиновники делают ставку на реформы, которые привлекут иностранных инвесторов в страну, стабильность которой считается решающей для всего Ближнего Востока. Так они планируют положить конец худшему экономическому кризису за последние десятилетия.

Можно ли из-за девальвации египетского фунта ждать снижения цен на отдых? В туристическом агентстве «А» Onliner ответили так:

— Специалисты говорят, что отмечают значительное снижение цен на самые ближайшие вылеты, но в целом, если рассматривать более дальние даты/периоды отдыха, то цены остаются в прежних значениях. Эта информация актуальна на данный момент, ведь корректировки цен и их обновления приходят к нам от партнеров практически ежедневно.