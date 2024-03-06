Союзники Украины собрали деньги на 800 000 снарядов для ВСУ 1 6.03.2024, 20:23

Уже в марте-апреле боеприпасы могут оказаться на передовой.

Почти вся сумма, необходимая для закупки для Украины 800 000 снарядов, выделена, и уже в марте-апреле боеприпасы могут оказаться на передовой. По словам нескольких человек, знакомых с реализацией проекта, снаряды могут быть поставлены в ближайшие недели, хотя сроки могут меняться в зависимости от скорости заключения контрактов и транспортировки, сообщает Bloomberg.

Чехия, изначально предложившая срочно закупить снаряды за пределами ЕС, будет главным организатором, принимая деньги от союзников и обеспечивая доставку. Группа из нескольких сотен чехов и украинцев круглосуточно работает в городе Штернберг на востоке страны, превращая строения, принадлежащие чешскому производителю вооружений Excalibur Army, в крупный центр по поставкам оружия Украине, пишет Reuters.

Президент Чехии Петр Павел заявил в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, что Прага нашла в разных странах 500 000 снарядов калибром 155 мм и 300 000 – калибром 122 мм, которые можно быстро приобрести при наличии денег.

В инициативе уже согласились принять участие Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Франция, Польша высказала заинтересованность. По оценкам, Украине нужно не менее 200 000 снарядов в месяц, чтобы успешно противостоять российским войскам. Именно нехватка боеприпасов стала одной из главных причин потери Авдеевки, которую украинским частям пришлось оставить в середине февраля после четырех с лишним месяцев изнурительных боев.

«Все укрепления были разрушены [артиллерийским огнем и авиабомбами], и не было возможности построить новые», – рассказал The New York Times украинский солдат, находившийся в Авдеевке с начала войны.