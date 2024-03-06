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Маск сделал важное заявление после слухов о встрече с Трампом

  • 6.03.2024, 20:29
Маск сделал важное заявление после слухов о встрече с Трампом
Илон Маск

Американский миллиардер прокомментировал публикацию The New York Times.

Американский миллиардер Илон Маск объявил, что не жертвует деньги ни одному кандидату в президенты Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на профиль Маска в социальной сети X.

«Я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США», - говорится в заявлении.

Маск добавил, что это заявление он сделал, чтобы внести ясность.

Издание The New York Times писало, что бывший президент США Дональд Трамп на выходных встретился с миллиардером, генеральным директором компаний Tesla Inc и SpaceX Илоном Маском во Флориде.

Как отмечают в издании, Трамп стремится получить крупные денежные вливания для своей избирательной кампании.

По информации журналистов, в связи с этим 3 марта Трамп встретился с миллиардером Илоном Маском и рядом богатых доноров-республиканцев.

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