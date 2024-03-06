Какие автомобили белорусы чаще всего берут в кредит 1 6.03.2024, 20:32

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Статистикой поделился «Сбер Банк».

Чаще всего кредиты на покупку авто в Беларуси привлекают для приобретения недорогих семейных моделей. При этом средний чек за год увеличился на 10%, передает «Онлайнер».

Статистикой поделился «Сбер Банк». В январе и феврале этого года средний чек достиг 26 500 рублей (в 2023-м показатель составлял 24 000 рублей). Преимущественно кредиты берут мужчины (70% получателей). Их средний возраст — от 30 до 40 лет.

Наибольшей популярностью пользуются модели от Lada и Dongfeng. Это касается новых автомобилей. Выявить безоговорочного лидера среди подержанных машин не удалось. Интересно, что в Минске привлекают 77,6% от всех автокредитов, включенных в статистику.

Как правило, машины приобретают молодые семьи для поездок по городу. Покупают недорогие и простые в обслуживании модели. Около половины суммы обычно вносят сами, а оставшееся покрывают с помощью кредита.