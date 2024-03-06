СМИ: Путин отправит в отставку руководство «Газпрома» и «Роснефти» 9 6.03.2024, 20:43

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Игорь Сечин и Алексей Миллер

Что известно.

Президент России Владимир Путин рассматривает возможность по крайней мере одной громкой отставки в руководстве крупнейших нефтегазовых компаний страны.

Кандидатами «на вылет» стали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, возглавить «Газпром» или «Роснефть» может Борис Ковальчук — сын миллиардера Юрия Ковальчука, главного акционера банка «Россия», которого американский Минфин называл «личным кассиром» Путина.

С 2009 года Ковальчук-младший руководит «Интер РАО» — одной из крупнейших энергетических компаний страны, под управлением которой находятся 22 электростанции, вырабатывающие почти 10% всей электроэнергии в стране.

Занять новую должность Ковальчук может вскоре после президентских выборов, которые намечены на 15–17 марта. За день до голосования — 14 марта — состоится заседание совета директоров «Интер РАО», на котором будет рассматриваться отставка Ковальчука, сообщила компания в среду.

Ковальчук «пойдет на повышение», говорят источники «Коммерсанта». Однако какую именно новую должность займет сын давнего соратника Путина, они не знают.

Помимо постов в «Газпроме» и «Роснефти», для Ковальчука рассматривается должность губернатора Санкт-Петербурга с отставкой действующего главы города Александра Беглова. Четвертый сценарий для Ковальчука — это пост вице-премьера, курирующего энергетику. Его сейчас занимает Александр Новак — бывший глава Минэнерго, один из архитекторов нефтяной сделки ОПЕК+ и главный переговорщик от России с нефтяными державами.