В Светлогорске мужчина умер от отравления этиловым спиртом

В Светлогорске мужчина умер от отравления этиловым спиртом4
- 6.03.2024, 21:38
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Cколько у него было промилле.
В начале года в Светлогорске в одной из квартир многоэтажного дома было обнаружено тело 33-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Эксперты установили, что причиной его смерти стало алкогольное отравление, пишет Гомельская правда».
Во время вскрытия эксперты взяли образцы крови и отправили их на исследование.
— Результаты показали, что у погибшего в крови содержался этиловый спирт, причем в значительных концентрациях, и достигнул отметки 7,1 промилле, вследствие чего причиной смерти стало отравление этиловым спиртом, — рассказала начальник сектора судебно-медицинских экспертиз Светлогорского МРО Государственного комитета судебных экспертиз Влада Сальникова.