В Светлогорске мужчина умер от отравления этиловым спиртом 4 6.03.2024, 21:38

2,500

Cколько у него было промилле.

В начале года в Светлогорске в одной из квартир многоэтажного дома было обнаружено тело 33-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Эксперты установили, что причиной его смерти стало алкогольное отравление, пишет Гомельская правда».

Во время вскрытия эксперты взяли образцы крови и отправили их на исследование.

— Результаты показали, что у погибшего в крови содержался этиловый спирт, причем в значительных концентрациях, и достигнул отметки 7,1 промилле, вследствие чего причиной смерти стало отравление этиловым спиртом, — рассказала начальник сектора судебно-медицинских экспертиз Светлогорского МРО Государственного комитета судебных экспертиз Влада Сальникова.