Обещанные Болгарией 100 БТР наконец-то едут в Украину 5 6.03.2024, 21:46

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Фотофакт.

Болгария наконец-то начала процесс транспортировки в Украину 100 бронетранспортеров БТР-60, о которых договорились еще осенью 2023-го. Об этом сообщил болгарский телеканал bTV в среду, 6 марта.

Как отметили журналисты, первый бронетранспортер был загружен на платформу и отправился к железнодорожной станции в Новом Искире. Отгрузку БТР начали шестого марта, их будут отправлять в Украину партиями по шесть штук. Также в сообщении говорится, что Болгария в общей сложности поставит 110 БТР, а не 100, как сообщалось ранее.

⚡️🇧🇬Bulgaria has started transporting 100 BTR-60 to 🇺🇦Ukraine, local media reports



The first armored personnel carriers were sent to the railway station for loading pic.twitter.com/gGN2o0BblX — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) March 6, 2024

Соглашение о передаче Украине 100 БТР между болгарским и украинским министерствами внутренних дел было подписано в Софии 8 августа и в Киеве 13 ноября 2023 года. В заявлении парламентского комитета по обороне Болгарии было сказано, что эти БТР не требуются МВД Болгарии.

На фото можно увидеть, что БТР находятся в достаточно плохом техническом состоянии. На них снято штатное оружие, которым является 12,7мм пулемет. Также видны и механические повреждения.