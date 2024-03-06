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Обещанные Болгарией 100 БТР наконец-то едут в Украину

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  • 6.03.2024, 21:46
  • 2,012
Обещанные Болгарией 100 БТР наконец-то едут в Украину

Фотофакт.

Болгария наконец-то начала процесс транспортировки в Украину 100 бронетранспортеров БТР-60, о которых договорились еще осенью 2023-го. Об этом сообщил болгарский телеканал bTV в среду, 6 марта.

Как отметили журналисты, первый бронетранспортер был загружен на платформу и отправился к железнодорожной станции в Новом Искире. Отгрузку БТР начали шестого марта, их будут отправлять в Украину партиями по шесть штук. Также в сообщении говорится, что Болгария в общей сложности поставит 110 БТР, а не 100, как сообщалось ранее.

Соглашение о передаче Украине 100 БТР между болгарским и украинским министерствами внутренних дел было подписано в Софии 8 августа и в Киеве 13 ноября 2023 года. В заявлении парламентского комитета по обороне Болгарии было сказано, что эти БТР не требуются МВД Болгарии.

На фото можно увидеть, что БТР находятся в достаточно плохом техническом состоянии. На них снято штатное оружие, которым является 12,7мм пулемет. Также видны и механические повреждения.

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