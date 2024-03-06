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Прошедшая зима в Беларуси оказалась самой теплой с 1881 года

  • 6.03.2024, 22:06
Прошедшая зима в Беларуси оказалась самой теплой с 1881 года

Об этом сообщил Белгидромет.

В Белгидромете сообщили, что прошедшая зима оказалась одной из самых теплых в Беларуси с 1881 года.

В ранжированном ряду наблюдений зима сезона 2023-2024 оказалась на шестом месте среди самых теплых. Средняя температура минувшей зимы составила всего -1,4 мороза, что на 2 градуса выше климатической нормы.

- Положительная аномалия сезонной температуры воздуха находилась в основном в пределах 1,5-2,5 градусов и отмечалась по всей республике, - обращают внимание климатологи.

Средняя температура воздуха в декабре составляла -0,7 градуса, в январе - 5,1 градуса, а за февраль уже +1,7 градуса. Кстати, февраль 2024-го оказался вторым таким теплым с 1945-го. Кроме того, в конце зимы повсеместно фиксировалось избыточное увлажнение.

Самый большой мороз за зиму зафиксировали на станции Езерище 8 января, когда похолодало до -28,7 градусов. А самым теплым днем стал 28 февраля, в Бресте в этот день потеплело до +16,1 градуса.

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