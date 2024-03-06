ВСУ готовятся к контрудару 6.03.2024, 22:10

Александр Павлюк

Фото: https://fakty.com.ua/

Командующий сухопутных войск Украины раскрыл планы ВСУ на 2024 год.

Украина в этом году планирует стабилизировать линию фронта, перегруппировать войска и «провести контрударные действия», заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в эфире телемарафона.

«Ситуация, как мы обычно говорим, тяжелая, но контролируемая. Россия делает все, чтобы максимально освободить от нас территорию... максимально это сделать до выборов их президента. Поэтому на штурм бросается все, что возможно и невозможно», - отметил он.

По его словам, россияне отправляют в штурмы даже тех, кто без подготовки пришел на фронт неделю-две назад. Оккупантам проводят лишь небольшой инструктаж и бросают в бой, чтобы перехватить инициативу.

«Наша задача — стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые нуждаются в восстановлении, создать ударную группировку и провести в этом году контрударные действия. Нам это удается. Ситуация стабилизируется», - заявил Павлюк.

Он подчеркнул, что сейчас основными направлениями боевых действий остаются Авдеевка, Часовой Яр и Терны в направлении Лимана. На этих направлениях враг максимально сосредоточил силы. Там происходят ежедневные интенсивные бои, однако украинские войска успешно наносят значительные потери оккупационным войскам.

«Там ежедневно проходят тяжелые бои, но наши ребята держатся. Держатся довольно таки уверенно — потери противника огромные... Я думаю, что мы стабилизируем ситуацию в ближайшее время и сделаем все для того, чтобы подготовить войска для перехода в более активные действия и перехватить инициативу», - подчеркнул командующий Сухопутных войск.

В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News сообщил о подготовке ВСУ к новому наступлению на юге и в Черном море.