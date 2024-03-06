В Украине проведут тестирование е-гривны 6.03.2024, 23:45

Перейдет ли страна на цифровую валюту?

В Украине в этом году состоится открытое тестирование государственной цифровой валюты – е-гривны. Присоединиться к процессу могут банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в среду, 6 марта.

Первое тестирование е-гривны НБУ провел в 2018 году. Оно проходило в закрытой среде и предусматривало внедрение платформы Электронная гривна, выпуск в обращение ограниченного количества цифровой гривны и тестирование операций с е-гривней исключительно работниками НБУ и несколькими компаниями — участниками проекта.

Однако второй этап, который должен стартовать во второй половине 2024 года, будет открыт. Это означает, что в нем смогут принять участие банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты, желающие протестировать функциональность гривны.

Все платежные операции с е-гривней во время тестирования будут проходить на единой технологической платформе, оператором которой будет Национальный банк

В ходе тестирования Нацбанк планирует исследовать эффективность выбранной технологической платформы и удобство использования е-гривны для осуществления платежных операций, ее преимущества на практике, что поможет принять решение о целесообразности широкомасштабного ее выпуска в Украине.

В НБУ подчеркнули, что в любом случае е-гривна не станет заменой наличной или безналичной форм гривны, а будет их дополнением. Даже в случае принятия е-гривны, пользователи могут без ограничений выбирать, какой формой гривны (наличной или безналичной, в том числе е-гривной) осуществлять расчеты.