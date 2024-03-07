Как тебе такое, Илон Маск? Михаил Самарский

7.03.2024, 1:05

Михаил Самарский

О российских «аналоговнетах».

Сергей Викторович Чемезов выдал очередную нетленку: «Армата» мощнее всех танков в мире, но он слишком дорогой для использования. Тут возникает единственный вопрос: если его нельзя использовать, то зачем его вообще производить? Для парадов? Не думаю, что для этой цели изделие будет чересчур дорогим – в России уже давно научились продавать обёртку. А что там внутри зрителей торжественного смотра не интересует – лишь бы ехало и пыхтело.

Так и подмывает продолжить эту тему. Российская лунная станция самая быстрая, самая юркая, но для посадки на Луну оказалась непригодной. Видимо, перестарались конструкторы и сделали её слишком дорогой.

И вообще, Россия, как известно, страна безаналоговых изделий. Возьмите хотя бы самолёт МС-21. Это же лучший в мире летательный аппарат, крыло которого сделано впервые для машин такого класса полимерных композитных материалов. Впервые! Это вам не хухры-мухры, по задумке конструкторов, самолёт составит конкуренцию даже Боингу-737. Первый полёт был совершён совсем недавно – каких-то 57 лет назад. Ещё несколько лет и МС-21 начнёт порхать над просторами нашей необъятной страны.

Да бог с ними, с этими танками и самолётами, давайте спустимся на... воду. Возьмём для примера флагман Военно-морского флота России, бывший авианосец «Брежнев», со временем сменивший название на «Тбилиси» и наконец переименованный в третий раз в «Адмирала Кузнецова». Не такой уж он и старенький. Что для военного корабля сорок лет? То, что он на ремонте уже семь лет, тоже не беда. Ещё пара-тройка лет и трепещите американцы. Да, дороговат кораблик, но так зато он лучший в мире и Запад его боится. А боится, значит, уважает.

Взгляните на рубль. Это вам не какая-то там зелёная бумажка. Это настоящий российский крепкий рубль. Зачем россиянину доллар? Мы же в магазине всё покупаем за рубли. Верно? Раньше за доллар давали 20-30 рублей, а теперь 92. Чувствуете разницу?

Раздули шумиху вокруг Мерседесов, БМВ, Ауди, Бентли... Вы видели эти машины? Россиянин и не сядет за эту рухлядь. У нас же есть прекрасные машины – Москвич, Лада, Нива. Между прочим, в них тоже будут вставлять подушки безопасности. А автомобиль «Аурус»? Шутки в сторону: Длина такого флагманского бронированного лимузина представительского класса – 6840 мм – да это самый большой и самый мощный президентский автомобиль в мире. Понимаете? Катайтесь вы сами на своих Роллс-ройсах.

И это ещё не всё – тот же глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину, что теперь у России есть мотоцикл «Кортеж», предназначенный для сопровождения президентского (sorry, это не моя тавтология) кортежа, его внешний вид будет вписан в модельный ряд «Ауруса». А для парада Победы созданы три кабриолета «Парадный автомобиль Aurus». Какой масштаб! Какие перспективы!

Мы за ценой не постоим. Не в наших правилах обращать внимание на нищающих соотечественников. Возможно, и нищают, не спорю, но ведь не все – экономика-то российская бойко и устойчиво растёт.

Но самое главное – в мире нет такого президента, как в России.

Михаил Самарский, kasparov.ru