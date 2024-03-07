У Байдена думают над помощью Украине из бюджета армии США 7.03.2024, 2:33

Bloomberg раскрыл детали.

Администрация президента Джо Байдена задумалась о привлечении около 200 миллионов долларов из финансирования армии США, чтобы предоставить Украине немедленную поддержку.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что финансирование может быть использовано для оплаты критически важного оружия, припасов и другого оборудования.

На текущий момент Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а российские войска в последние недели добились небольших территориальных завоеваний.

«Дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают ожесточенные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины», - пишет Bloomberg.

Источники издания указывают, что окончательное решение еще не принято. Белый дом сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять законопроект о помощи Украине. У Байдена уверены, что, если спикер Палаты представителей поставит законопроект на голосование, его примут подавляющим большинством голосов.