Партизаны устроили диверсию на железной дороге под Москвой 3 7.03.2024, 8:07

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Движение поездов с военными грузами остановлено.

Участник военного партизанского движения «Атеш» провел диверсию на железной дороге под Москвой. Он устроил взрыв, чтобы помешать россиянам осуществлять военные поставки на фронт.

Об этом сообщается в Telegram-канале движения. Там опубликовали кадры и указали место диверсии.

Отмечается, что диверсант успешно уничтожил релейный шкаф, возле железнодорожной станции «Головково». Она расположена в Солнечногорском районе Московской области РФ.

Этим действием было затруднено движение поездов по железнодорожной ветке вокруг Москвы, которая используется страной-агрессором в военных целях.

«Наша цель – остановить военные поставки путинского режима на линию фронта. Это возможно осуществить! Для этого нам нужна помощь людей, которые находятся на территории РФ», – указали в «Атеш», призывая присоединятся к движению.