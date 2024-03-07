Как россияне впервые уничтожили HIMARS? 4 Юрий Бутусов

7.03.2024, 8:15

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Анализ видео и главные выводы.

Впервые на третьем году полномасштабной войны появилось видео, как российские оккупанты уничтожили украинскую ракетно-артиллерийскую систему М142 HIMARS.

Ранее годами российский генштаб заявлял о поражении многих десятков Хаймарсов, но никогда не было подтверждений.

Но что мы видим на видео с российского дрона?

1. Российский дрон заметил и наблюдал за выездом HIMARS на боевую позицию на расстоянии около 40 км от линии фронта.

2. HIMARS остановился и ожидал команды на работу, и задержался на точке, не открывая огонь.

3. Российские захватчики получили время определить координаты, подготовить данные для стрельбы и нанести поражение управляемой ракетой дальнего действия.

Выводы:

1. Это не была засада или утечка информации. Россия резко увеличила количество беспилотников дальнего действия, которые контролируют коммуникации украинских войск на значительное расстояние.

2. Украинская противовоздушная оборона не имеет достаточного количества средств, чтобы прикрыть тылы и сбивать российские дроны.

3. Задержка даже на полчаса на позиции может позволить врагу нанести поражение даже на такой значительной глубине.

4. При применении ракетных систем HIMARS украинское командование не обеспечило расчет HIMARS информацией о пребывании в районе стартовых позиций российского дрона. Или на этот момент здесь не работали радары и системы радиоэлектронной разведки, или не было взаимодействия и передачи информации.

В любом случае, передвижение ценой боевой техники и личного состава даже на расстоянии 40−50 км без прикрытия ПВО, без информирования о наличии российских дронов, является серьезным тактическим просчетом — и причина частично в проблемах недостаточного количества и организации системы ПВО, частично в недооценке риска командованием ракетно-артиллерийских войск в данном районе.

Потому что дежурство на открытых позициях крайне рискованно, и если команды на пуск нет, то позицию надо в любом случае менять. Хаймарс — высокомобильная система, и привязка к новой точке пуска осуществляется за секунды, поэтому стоять и ждать нельзя.

Надеюсь, выводы военными руководителями будут сделаны более детально, и дальнейших потерь удастся избежать. Рашисты пытаются сделать все, чтобы сорвать высокоэффективную работу HIMARS, которые постоянно наносят убийственные удары по врагу.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»