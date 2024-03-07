«А Песков взял да рубанул по-простому» 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

7.03.2024, 8:30

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

В Кремле устроили сортировочную базу.

Вот Сурков в бытность работы в администрации президента России что-то изобретал, выдумывал какую-то «суверенную демократию», чтоб объяснить тот беспредел, которые тогда, во второй половине нулевых и начале 10-х, как теперь понято, еще только начинался.

А Песков взял да рубанул по-простому: мол, «наша демократия самая лучшая». Развивая эту глубокую мысль, можно сказать, что российская демократия высшего сорта или иначе - «первой свежести».

А вообще предлагаем кремлевским теоретикам развить песковскую мысль и ранжировать мировые демократии по сортам.

В Северной Корее никак не ниже первого сорта. А в Америке - самого низшего. Хотя, по строгим кремлевским меркам, там ее и вовсе нет.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»