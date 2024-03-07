закрыть
7 марта 2024, четверг, 10:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«А Песков взял да рубанул по-простому»

1
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 7.03.2024, 8:30
  • 7,490
«А Песков взял да рубанул по-простому»
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

В Кремле устроили сортировочную базу.

Вот Сурков в бытность работы в администрации президента России что-то изобретал, выдумывал какую-то «суверенную демократию», чтоб объяснить тот беспредел, которые тогда, во второй половине нулевых и начале 10-х, как теперь понято, еще только начинался.

А Песков взял да рубанул по-простому: мол, «наша демократия самая лучшая». Развивая эту глубокую мысль, можно сказать, что российская демократия высшего сорта или иначе - «первой свежести».

А вообще предлагаем кремлевским теоретикам развить песковскую мысль и ранжировать мировые демократии по сортам.

В Северной Корее никак не ниже первого сорта. А в Америке - самого низшего. Хотя, по строгим кремлевским меркам, там ее и вовсе нет.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Разворот Еревана
Разворот Еревана Амиран Хевцуриани