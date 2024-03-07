В Могилеве мошенники выманили у пенсионерки $25 тысяч, но через час все вернули 6 7.03.2024, 8:32

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Не потому, что раскаялись

В Могилеве мошенники выманили у пенсионерки 25 тысяч долларов, курьер даже забрал деньги, но уже через час привез обратно — устал ждать заказчика. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Подробности истории mogilevnews.by рассказали в Следственном комитете.

Днем 4 марта на городской телефон 69-летней жительнице Могилева позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником милиции и рассказал пенсионерке, что по вине ее сестры произошло ДТП, добавив, что та сама серьезно пострадала и перенесла операцию на лице.

Связь периодически прерывалась, звонки поступали и на мобильный телефон. В какой-то момент женщине якобы позвонила сестра, но ее голос вызвал у могилевчанки подозрения.

Тем временем «милиционер» уточнил, есть ли у пенсионерки 100 тысяч долларов — такая сумма, объяснил он, нужна для решения вопросов со следствием, милицией и помощи пострадавшей стороне. Женщина ответила, что у нее есть только 25 тысяч долларов, которые она копила всю жизнь.

Собеседник согласился и на это и отправил помощника за деньгами, а сам продолжал разговор с могилевчанкой — это не давало ей возможности перезвонить сестре, чтобы все уточнить.

Прибывший курьер забрал сумку с деньгами и повез заказчику. Но, прождав его почти час, отвез все женщине обратно. Потерпевшая же за это время перезвонила сестре и поняла, что ее обманули. Она позвонила в милицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 209 УК (Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Причастных к преступлению ищут.