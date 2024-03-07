HIMARS оставил без боеприпасов 4-ю танковую дивизию РФ

HIMARS оставил без боеприпасов 4-ю танковую дивизию РФ1
- 7.03.2024, 8:39
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ВСУ нанесли мощный удар в Луганской области.
Возле села Мостки Луганской области (временно оккупированная РФ часть региона) загорелся склад боеприпасов армии РФ. Он принадлежал 4-й танковой дивизии ВС РФ.
Об этом сообщило издание ASTRA.
Утверждается, что пожар на складе вспыхнул вследствие обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
«Как удалось выяснить ASTRA, в него попал HIMARS», – сказано в сообщении.
По данным СМИ, склад с боеприпасами оккупантов находился на расстоянии 1,5 км от села Мостки.
«Жертв и пострадавших нет», – пишет ASTRA.