HIMARS оставил без боеприпасов 4-ю танковую дивизию РФ 1 7.03.2024, 8:39

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ВСУ нанесли мощный удар в Луганской области.

Возле села Мостки Луганской области (временно оккупированная РФ часть региона) загорелся склад боеприпасов армии РФ. Он принадлежал 4-й танковой дивизии ВС РФ.

Об этом сообщило издание ASTRA.

Утверждается, что пожар на складе вспыхнул вследствие обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

«Как удалось выяснить ASTRA, в него попал HIMARS», – сказано в сообщении.

По данным СМИ, склад с боеприпасами оккупантов находился на расстоянии 1,5 км от села Мостки.

«Жертв и пострадавших нет», – пишет ASTRA.