закрыть
7 марта 2024, четверг, 10:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

HIMARS оставил без боеприпасов 4-ю танковую дивизию РФ

1
  • 7.03.2024, 8:39
  • 6,610
HIMARS оставил без боеприпасов 4-ю танковую дивизию РФ

ВСУ нанесли мощный удар в Луганской области.

Возле села Мостки Луганской области (временно оккупированная РФ часть региона) загорелся склад боеприпасов армии РФ. Он принадлежал 4-й танковой дивизии ВС РФ.

Об этом сообщило издание ASTRA.

Утверждается, что пожар на складе вспыхнул вследствие обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

«Как удалось выяснить ASTRA, в него попал HIMARS», – сказано в сообщении.

По данным СМИ, склад с боеприпасами оккупантов находился на расстоянии 1,5 км от села Мостки.

«Жертв и пострадавших нет», – пишет ASTRA.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Разворот Еревана
Разворот Еревана Амиран Хевцуриани