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Хуситы впервые убили моряков во время атаки на корабль

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  • 7.03.2024, 8:47
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Хуситы впервые убили моряков во время атаки на корабль

Судно шло под флагом Барбадоса.

Йеменские хуситы снова атаковали коммерческое судно True Confidence в Аденском заливе.

Впервые своим ударом по кораблю они убили людей: трое моряков погибли, еще четыре человека на борту получили ранения.

О как минимум двух погибших сначала сообщили в посольство Великобритании в Сане.

Впоследствии в Центральном командовании США (CENTCOM) уточнили, что атака унесла жизни трех человек.

Балкер, который принадлежит Либерии и шел под флагом Барбадоса, был атакован противокорабельной баллистической ракетой во время прохождения через Аденский залив.

Удар привел к пожару и значительным повреждениям судна. По меньшей мере четверо членов экипажа были ранены, из них трое в тяжелом состоянии.

«Экипаж покинул корабль, а военные корабли коалиции отреагировали и оценивают ситуацию. Это уже пятый обстрел ASBM хуситами за последние два дня. Эти безрассудные нападения хуситов нарушили мировую торговлю и унесли жизни моряков», – отметили в CENTCOM.

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