«Мамма мия! Это не дом, это дрова» 2 7.03.2024, 9:00

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Итальянец рассказал, зачем покупает бюджетные дома в белорусской глуши.

58-летний итальянец Алиде, который живет в Беларуси уже много лет, покупает дома в деревнях — главное, чтобы озеро или река были рядом. Мужчина называет это своим хобби.

О своем необычном постоянном клиенте в тиктоке рассказала риелтор Анна Жук. Она показывает в своем тиктоке объекты недвижимости, которые можно приобрести или арендовать. Но в последнее время главным героем ее видео стал постоянный клиент из Италии.

Алиде живет в Беларуси с 2012 года и работает менеджером по оптовой продаже керамической плитки — сотрудничает с большими международными компаниями.

— Волей судьбы Беларусь стала его вторым домом и местом, где он бы хотел провести свою жизнь. Идея реконструкции деревенских домов возникла у Алиде несколько лет назад, когда он устал от суеты городской жизни в Минске и решил перебраться в деревенский дом в Вилейском районе рядом с Вилейским водохранилищем.

Риелтор утверждает, что главное требование ее заказчика — прямой выход к воде. Анна говорит: покупка деревенских домов, их реконструкция и дальнейшая перепродажа стали для Алиде хобби и смыслом жизни.

— В прошлом году мы продали его квартиру в центре Минска и сейчас ищем новые дома для покупки. В августе прошлого года мы уже нашли подходящий дом в поселке городского типа.

В одном видео Анна показала, как они поехали смотреть полуразрушенный дом в агрогородке Друя. Стоя на крыльце бани, можно увидеть деревню в Латвии — граница между странами проходит по центру Двины.

Место, безусловно, очень красивое, но состояние здания не порадовало иностранца:

— Мамма мия! Это не дом, это дрова. Его нужно сносить и строить новый.

Комментаторы с этим согласились. Но Анна в комментариях написала, что собственник считает дом вполне нормальным и поэтому не готов снижать цену. Речь идет о 8 тысячах долларов за тот самый дом, баню и участок около 9 соток.

— А дальше мы поедем смотреть очередной дом, но уже посреди леса в маленькой деревне на четыре дома, но с очень интересной историей.