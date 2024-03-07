Жительница Гродно перепутала празднование дня рождения с массовой дракой 7.03.2024, 9:08

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Что было дальше?

Женщина в Гродно сообщила в милицию о массовой драке, но после перезвонила и сказала, что ошиблась. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Информация о происшествии поступила в милицию около полуночи. Звонившая рассказала, что в микрорайоне Зарица компания граждан избивает молодого человека.

«На место происшествия было направлено три наряда сотрудников милиции. Правда, через пару минут заявительница вновь позвонила на линию 102. Оказалось, она неправильно поняла происходящее», — говорится в сообщении.

В УВД пояснили, что факта противоправных действий не было. Просто ребята шуточным образом поздравили своего товарища с днем рождения.