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Удар по кортежу Зеленского: генерал СБУ раскрыл детали

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  • 7.03.2024, 9:15
  • 7,606
Удар по кортежу Зеленского: генерал СБУ раскрыл детали

Координаты для атаки могли «слить».

Ракетная атака на президентский кортеж Владимира Зеленского в Одессе могла стать результатом утечки информации из спецслужб.

Об этом заявил эксперт по вопросам государственной безопасности и генерал-майор СБУ Василий Вовк в эфире телеканала «Київ 24».

Он напомнил, что российские оккупанты готовили свою агентуру в Украине в течение десятилетий. Особенно, по его словам, в период с 2010 по 2014 год это можно было наблюдать в Киеве.

«Мы знаем, что у нас кротов очень много, мы их разоблачаем чуть ли не каждый день», — заявил он.

Россияне вербовали лиц, занимавших довольно высокие должности. Это давало им возможность получать необходимую информацию в определенных случаях.

Напомним, в Одессе 6 марта около 11:00 прогремели взрывы. Россия устроила атаку в то время, когда премьер-министр Греции совершал визит, а взрыв произошел рядом с местом его пребывания. Президент Украины Владимир Зеленский и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис рассказали подробности инцидента.

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