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Захарова залебезила

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 7.03.2024, 9:29
  • 5,092
Захарова залебезила
Мария Захарова

Будет как в песне Высоцкого.

Захарова сегодня оправдывалась за брошку, подаренную ей азербайджанскими товарищами, - символ победы Азербайджана в т.н. второй Карабахской войне. Мол, не надо политизировать, все дарят какие-то свои значки.

И в самом деле, надо армянам подарить Захаровой символ победы Армении в т.н. Первой Карабахской войне начала 90-х. Тогда Арцах вышел из состава Азербайджана, куда его сейчас при участии попустительстве России опять загнали, вынудив почти 150 тысяч армян покинуть родину.

И пусть Захарова для равновесия носит армянский и азербайджанский символы одновременно - один справа, другой слева. И будет почти как в песне Высоцкого: «а на левой груди цветок Алиева, а на правой - армянский цветет».

Телеграм-канал «СерпомПо»

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