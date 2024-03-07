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Bloomberg: Украина может получить немедленную военную помощь от США

  • 7.03.2024, 9:30
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Bloomberg: Украина может получить немедленную военную помощь от США

Речь идет о $200 миллионах.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выделения около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, указывает, что эти деньги могут быть использованы для закупки критически важного оружия, боеприпасов и другого оборудования, поскольку Украина имеет недостаток артиллерийских снарядов, а российские войска за последние недели достигли некоторых небольших территориальных успехов.

«Дебаты по использованию небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают безумные усилия Белого дома, направленные на поиск любой возможной поддержки для Украины», - сообщает Bloomberg.

По словам одного из источников, окончательное решение еще не принято.

Кроме того, в материале отмечается, что возможное финансирование за счет армии США является небольшим по сравнению с более чем $61 миллиардом помощи для Украины, которую одобрил президент Джо Байден в Конгрессе.

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