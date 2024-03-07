Политолог: Лукашенко надеется только на докторов 1 7.03.2024, 9:39

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У диктатора обострились проблемы со здоровьем?

25 февраля Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что «пойдет-пойдет-пойдет» на следующие «выборы», однако уже 5 марта заявил:

— Кто-то там задавал вопрос: «Пойдете ли вы на выборы?» Я там не дослушал: «Пойду-пойду». Это не значит, что я уже решил и принял решение. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к этим «выборам». А вдруг объявится человек, которому мы можем довериться. Но всякое может быть.

Чем можно объяснить такие метания Лукашенко, «Салідарнасць» обсудила с политическим обозревателем информагентства «Позірк» Александром Класковским.

— Думаю, для любителей конспирологий возникает соблазн сказать, что белорусского правителя одернул Кремль. Однако, мне кажется, причина вряд ли в этом, — отмечает обозреватель.

Причиной метания Лукашенко, считает обозреватель, может быть проблемы со здоровьем.

«Возможно, есть какие-то моменты, связанные со здоровьем», — отметил Александр Класковский:

— Мне кажется, что Лукашенко было важно послать сигнал вертикали, чтобы они не расслаблялись, не смотрели в сторону Москвы, не искали глазами, на кого сделали ставку в плане транзита власти.

Класковский отметил, что «у Лукашенко, скорее всего, остался страх перед электоральными кампаниями»:

— Может повториться тот же сюжет, который разыгрался в Казахстане, когда Назарбаев вроде бы подобрал надежного преемника в виде Токаева, но тот в определенный момент вышел из-под контроля и оттеснил клан Назарбаева от реальных рычагов власти.

Думаю, это тоже омрачает для Лукашенко перспективу транзита, и он ее, скорее всего, пока в мыслях отгоняет: надеется на докторов.