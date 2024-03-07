закрыть
7 марта 2024, четверг, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дворец на колесах: в США создали роскошный автодом

4
  • 7.03.2024, 10:10
  • 3,734
Дворец на колесах: в США создали роскошный автодом

Салон отделан кожей, деревом и мрамором.

Американская компания Tiffin Motorhomes представила роскошный дом на колесах Phaeton. Вскоре он поступит в продажу по цене от 500 000 долларов. Об этом рассказывает сайт Autoevolution.

Tiffin Phaeton позиционируют, как автодом премиум-класса. В его основе лежит шасси грузовика Freightliner PowerGlide XC. Он достигает 13,7 м в длину и 4 м в высоту.

Интерьер Tiffin Phaeton отделан дорогой кожей, деревом и даже мрамором, а на потолке смонтировано мощное освещение. Внутри можно провести вечеринку на 10-12 человек, причем каждому из них найдется спальное место.

В салоне есть широкая двуспальная кровать, раскладные диваны и кресла. Установлены большой телевизор и мощная аудиосистема. Кухня дополнена холодильником, раковиной, плитой и духовкой. Есть и санузел с душем.

Дом на колесах оснащен дополнительными аккумуляторами и солнечными батареями на крыше. Также установлен большой 379-литровый бак для воды.

Tiffin Phaeton оборудовали 450-сильным турбодизелем Cummins и 6-ступенчатой автоматической КПП. В качестве опции ему предлагают прицеп для перевозки мотоциклов или велосипедов.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Разворот Еревана
Разворот Еревана Амиран Хевцуриани