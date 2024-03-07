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СNN: В Одессе российская ракета взорвалась в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции

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  • 7.03.2024, 10:12
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СNN: В Одессе российская ракета взорвалась в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции
Фото: Офис Президента Украины

Телеканал сообщил новые подробности.

Российская ракета взорвалась всего в 500 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса во время атаки по Одессе в среду, 6 марта, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.

Телеканал подчеркнул, что Зеленский часто совершает рискованные поездки на передовую и приветствовал десятки мировых лидеров в Украине за более чем два года войны с Россией, но это нападение может стать одним из самых близких вызовов для президента.

Близость удара к Мицотакису — лидеру страны-члена НАТО — также подчеркивает опасность таких визитов и потенциальные глобальные последствия конфликта.

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