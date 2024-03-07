В одном из белорусских городов ввели дни трезвости, но есть нюанс 3 7.03.2024, 10:25

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Для кого сделали исключение?

В Бобруйске в этом году будет четыре дня трезвости, когда жители города не смогут купить алкоголь в магазине. Такое решение принял Бобруйский горисполком, документ опубликован 7 марта на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, алкоголь в магазинах не будут продавать 29 марта, 17 мая, 16 августа и 15 ноября с 00.00 до 14.00.

В документе поясняется, что эта акция проводится для популяризации здорового образа жизни и борьбы с алкоголизмом.

При этом купить алкоголь в «дни трезвости» можно будет в барах, кафе, ресторанах. Любопытно, что в магазинах его тоже можно будет приобрести, но не всем. Продавать спиртное будут только «для проведения ритуальных обрядов».

Каким образом нужно подтверждать цель покупки алкоголя для проведения обрядов, не уточняется.

Решение исполкома вступило в силу с момента его официального опубликования.