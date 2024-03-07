закрыть
7 марта 2024, четверг, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ атаковали оккупантов вертолетами, которые США закупили у России

3
  • 7.03.2024, 10:35
  • 5,194
ВСУ атаковали оккупантов вертолетами, которые США закупили у России

Стали известны интересные подробности.

На вооружении ВСУ замечены вертолеты Ми-17, которые были во времена войны в Афганистане закуплены Соединенными Штатами у России, обращает внимание Defense Express.

Видео работы украинских вертолетов распространила 47-я отдельная механизированная бригада «Магура». Вертолет с украинской символикой выполнили задание и покинули поле боя.

«К слову, на кадрах зафиксирован вертолет Ми-17. Это российский вертолет, который США ранее покупали в РФ для передачи силовым структурам Афганистана. Вертолеты покинули эту страну после вывода американских войск в августе 2021 года», - пояснили аналитики.

О передаче этих вертолетов Джо Байден объявил в апреле 2022 года. Уже в июне появились первые подтверждения применения этих «птичек» на фронте.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Разворот Еревана
Разворот Еревана Амиран Хевцуриани