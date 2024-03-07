ВСУ атаковали оккупантов вертолетами, которые США закупили у России 3 7.03.2024, 10:35

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Стали известны интересные подробности.

На вооружении ВСУ замечены вертолеты Ми-17, которые были во времена войны в Афганистане закуплены Соединенными Штатами у России, обращает внимание Defense Express.

Видео работы украинских вертолетов распространила 47-я отдельная механизированная бригада «Магура». Вертолет с украинской символикой выполнили задание и покинули поле боя.

«К слову, на кадрах зафиксирован вертолет Ми-17. Это российский вертолет, который США ранее покупали в РФ для передачи силовым структурам Афганистана. Вертолеты покинули эту страну после вывода американских войск в августе 2021 года», - пояснили аналитики.

О передаче этих вертолетов Джо Байден объявил в апреле 2022 года. Уже в июне появились первые подтверждения применения этих «птичек» на фронте.

Унікальні кадри



Армійська авіація підтримує піхоту та навалює окупантам на Авдіївському напрямку.



🎥 РУБпАК 47-ї окремої механізованої бригади. pic.twitter.com/tLPUZDGONY — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 5, 2024