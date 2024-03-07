ВСУ атаковали оккупантов вертолетами, которые США закупили у России

ВСУ атаковали оккупантов вертолетами, которые США закупили у России3
- 7.03.2024, 10:35
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Стали известны интересные подробности.
На вооружении ВСУ замечены вертолеты Ми-17, которые были во времена войны в Афганистане закуплены Соединенными Штатами у России, обращает внимание Defense Express.
Видео работы украинских вертолетов распространила 47-я отдельная механизированная бригада «Магура». Вертолет с украинской символикой выполнили задание и покинули поле боя.
«К слову, на кадрах зафиксирован вертолет Ми-17. Это российский вертолет, который США ранее покупали в РФ для передачи силовым структурам Афганистана. Вертолеты покинули эту страну после вывода американских войск в августе 2021 года», - пояснили аналитики.
О передаче этих вертолетов Джо Байден объявил в апреле 2022 года. Уже в июне появились первые подтверждения применения этих «птичек» на фронте.
Унікальні кадри— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 5, 2024
Армійська авіація підтримує піхоту та навалює окупантам на Авдіївському напрямку.
🎥 РУБпАК 47-ї окремої механізованої бригади. pic.twitter.com/tLPUZDGONY