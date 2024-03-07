«Для Минска это был вау-эффект» 3 7.03.2024, 10:56

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Как белоруска с образованием культуролога создала успешный цветочный бизнес.

8 Марта все соцсети будут заполнены фото с красивыми букетами. Можно только догадываться, сколько труда вкладывают флористы перед Международным женским днем.

Myfin.by решил узнать, как работает цветочный бизнес и сложно ли зарабатывать в этой сфере. Анастасия Иваш, основательница салона цветов VETKA-KVETKA, рассказала о своем карьерном пути, открытии сети магазинов и трендах флористики.

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«Во время декрета задумалась об открытии собственного бизнеса»

– Анастасия, расскажите, как прошли карьерный путь от сотрудника в найме до основательницы собственного бизнеса?

– По образованию я культуролог, училась по специальности «Организация социокультурных мероприятий». Мне профессия действительно нравилась, так как я очень активный организатор. Работала в рекламном агентстве, затем бренд-менеджером. Кстати, именно там узнала все принципы создания, позиционирования и продвижения бренда, а также различные маркетинговые стратегии.

В 2010-м я родила первого ребенка. После года в декретном отпуске появились мысли основать что-то свое, так как было много свободного времени. Да и, если честно, немного отдалилась от прежней работы. Тогда и начала думать о том, чем было бы интересно заниматься помимо рекламы. Правда, все равно вернулась в найм на прежнюю должность. Однако мысли меня не отпускали, так как стал волновать финансовый вопрос – я хотела зарабатывать больше. Тогда и было принято окончательное решение открывать бизнес.

Выбор сделала в пользу цветочной сферы. В Минске я случайно увидела магазин, который очень понравился, – там большое внимание уделяли флористике и оформлению. Это была не просто розничная точка, а что-то большее, поэтому решила самостоятельно создать что-то похожее.

В 2012 году я открыла свой небольшой «островок» в торговом центре в Минске. Но на этом решила не останавливаться: мне хотелось расти в сторону полноценного цветочного магазина, поэтому на «островке» сконцентрировались на сувенирах и упаковке подарков (и, конечно же, цветах), а в этом же торговом центре открылся мой салон цветов.

Со временем я стала понимать, что торговый центр – это ограниченный поток покупателей, да и есть свои нюансы специфики работы. И тогда приняла решение открыть большой салон цветов в самом центре Минска. На тот момент я понимала, что все социально активные люди, которые там бывают, так или иначе нас увидят. Да и из других районов будет проще доехать. Тогда же пришла идея круглосуточного формата работы – он стал востребованным, так как многие люди заказывают цветы до 01:00, а кто-то предпочитает забрать в 06:00. Бывают и спонтанные покупки в течение всей ночи. Случается, что на ночь у нас приходится порядка 30% от общих продаж за сутки.

Таким образом сеть расширялась. Был открыт еще небольшой уютный магазин в одном из столичных микрорайонов, а затем появился салон в Гродно. Конечно же, там тоже большая конкуренция, но меня это не остановило. Думаю, что в Минске нас и так уже достаточно.

«Одна торговая точка может зарабатывать от 3 000 рублей в месяц»

– Сколько составил стартовый капитал на открытие первой точки?

– Инвестиции составили $10 000. Это были собственные средства из семейного бюджета, и в последующем брала кредиты в банке. Потрачены они были на «островок», оборудование, холодильник и первоначальную закупку товара.

– Какой сейчас средний чек на покупку?

– В небольшом магазине на Уручье средний чек составляет 50 рублей, а в центре города – 100 рублей.

– Сколько удается зарабатывать в цветочном бизнесе?

– Одна торговая точка в среднем может зарабатывать от 3 000 рублей в месяц. Все зависит от конкретного магазина и сезонности (есть как всплески продаж, так и падения). В сезон праздников, к примеру в марте, доход может составлять 15 000 рублей. Около 44% от общей суммы составляют расходы на товар, 15% – зарплаты, 10% – аренда помещений, 6% – налоги и 25% – чистого дохода.

Для открытия бизнеса потребуется расчетный счет в банке. Подобрать тариф с обслуживанием от 0 рублей и получить бесплатную консультацию можно в нашем маркетплейсе для бизнеса.

«Бизнес во многом зависит от людей, с которыми работаешь»

– Большая команда сейчас задействована в бизнесе?

– Всего у нас работает около 10 человек: управляющий персонал, флористы-администраторы и SMM-специалист. Считаю, что бизнес во многом зависит от людей, с которыми работаешь. Только с проверенными и квалифицированными работниками можно открывать новые магазины.

Сама я сейчас занимаюсь стратегией и маркетингом сети, а также сосредоточена на поиске идей для расширения. У меня ненормированный рабочий день, стараюсь уделять делу около 4-6 часов в день. Конечно же, когда проходит запуск новой точки, то необходимо больше моего участия, так как проектом занимаюсь самостоятельно с нуля: поиск помещения, подготовка концепции дизайна магазина, подбор флористов.

Также получаю бизнес-образование (степень MBA). Много времени требуется на подготовку и самообучение.

– Как удается успешно конкурировать на рынке, ведь сейчас достаточно много цветочных магазинов?

– Соглашусь, конкуренция в цветочной сфере постоянно растет. Но наши обороты не падают, мы находимся на таком же уровне, как и раньше. Много вкладываемся в рекламу, поддержание интереса к нашему салону цветов. Также постоянно работаем над ассортиментом и качеством. А в команде работают опытные профессионалы, которые знают свое дело.

«Удалось привезти в Минск всемирно известного флориста – был wow-эффект»

– Как продвигаете магазины?

– Если торговая точка работает давно, то на продвижение в соцсетях закладываем не очень большой бюджет – до 1 000 рублей в месяц. Если речь про открытие новой точки, то здесь лучше не экономить и вложить деньги в имидж бизнеса. Когда появилась VETKA-KVETKA, мы часто были спонсорами всевозможных мероприятий. Сейчас, когда открывали новый магазин в Гродно, маркетинговый бюджет составил около 6 000 рублей. Эта сумма включает продвижение в соцсетях, коммуникацию с блогерами, рекламные мероприятия. Бюджет достаточно большой, так как на рынок выводится новый продукт.

Вспоминается яркий случай, когда нам удалось привезти в Минск всемирно известного флориста Дмитрия Туркана. Он работал у нас 8 Марта, и это произвело действительно wow-эффект на покупателей – скорость и масштаб его работы действительно впечатляют. Мы заплатили ему достаточно большой гонорар, но это был яркий и запоминающийся момент для наших клиентов.

«Существует большой дефицит цветов в свободной продаже»

– Как выбираете поставщиков для закупки цветов?

– Цветы в Минске на оптовых базах практически везде одинаковые. Также можно заказать по интернету из Голландии, и белорусская компания их привезет. Я в первую очередь обращаю внимание на тех поставщиков, с которыми мне комфортнее и приятнее работать, где есть хороший сервис и удобные способы оплаты (или специальные условия для оптовой продажи). Есть компания, с которой 12 лет назад начинала свой бизнес. Работаем до сих пор!

Иногда пробую сотрудничество, когда появляется что-то новое на рынке, но могу сказать, что за это время в оптовых поставках цветов в нашей стране ничего практически не изменилось. Существует большой дефицит цветов в свободной продаже. Отмечу и не совсем хорошие условия по содержанию цветов на оптовых базах. Сами помещения не предназначены для этого. Плюс чаще всего нет в наличии нужных цветов без предзаказа.

– Как проходит подготовка к 8 Марта?

– Для меня в этом уже нет никакой сложности, потому что все и так понятно за столько лет работы. Мы стараемся сделать так, чтобы команда работала слаженно, а процесс подготовки начинаем заранее. Важно, чтобы в течение года был укомплектован штат хороших флористов. Также необходимо рассчитать и произвести вовремя закупку цветов, придумать красивое предложение по стилистике к празднику.

Для цветочного бизнеса 8 Марта – это возможность поработать и с корпоративными заказами. Для нас это дополнительный доход, поэтому важно в напряженном графике не потерять много сил и сделать работу эффективной. Все приходит с опытом. Каждый год мы делаем для себя выводы, записываем и стараемся в следующем году учесть ошибки прошлого года.

«В трендах – воздушные и натуральные букеты»

– Актуальный вопрос к 8 Марта. Какие цветы сейчас в моде? Что наиболее популярно?

– Выскажу лишь свое субъективное мнение, так как вкусы у всех разные, как и предпочтения. На мой взгляд, сейчас в тренде воздушные и природные букеты – вегетативный стиль, когда все выглядит натурально и без декоративного излишества. Мне кажется, именно такую европейскую флористику (легкость и воздух в букетах) предпочитают многие белорусы.

– Сколько обычно могут простоять цветы?

– Все зависит от сорта и наименования цветка. В среднем – от 3 до 12 дней могут раскрываться и быть красивыми, а букеты стоят примерно 5-7 дней в вазе. Наименее стойкие – кустовые розы, это самый скоропортящийся цветок, который требует определенного ухода. Вообще сейчас многие хорошие сорта специально выращиваются для того, чтобы они могли долго радовать покупателей.

«Цветочный бизнес – это творческая работа»

– Сложно ли вести собственный бизнес?

– В существующем формате уже не сложно, так как все бизнес-процессы уже налажены и форс-мажоров не бывает. Вообще цветочный бизнес – это творческая работа, которая связана с красотой, эстетикой и удовольствием. Этот процесс не может не завораживать.

Я рада, когда к нам приходят талантливые флористы, которые разделяют мою философию, концепцию, с которыми легко работать. Приятно, когда твои работники растут и повышают уровень компетенций. Например, есть девушка, которая начинала работать флористом, а сейчас полноценно развивает под моим началом бизнес в новом городе.

– Какие этапы прошел бизнес за время его существования?

– Могу отметить три основных этапа: становление, рост и зрелость. Сейчас мы довольно стабильны, но не развиваемся активно в Минске. А вот магазин в Гродно стал очередным витком в расширении бизнеса. И на этом останавливаться не планирую.