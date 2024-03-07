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BILD: ВСУ выбили российские войска из села Тоненькое к западу от Авдеевки

  • 7.03.2024, 11:08
  • 2,068
BILD: ВСУ выбили российские войска из села Тоненькое к западу от Авдеевки

Украинская армия вернула полный контроль над населенным пунктом.

ВСУ вытеснили российские войска из села Тоненькое к западу от Авдеевки.

Об этом пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке со ссылкой на видеозаписи с места сражения.

Ранее он сообщал, что ВСУ с трудом держат оборону на линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое к западу от Авдеевки.

О тяжелых боях на этом направлении сообщал и основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Теперь, по данным Репке, украинские защитники смогли выбить россиян обратно из Тоненького.

«Украинская армия вернула полный контроль над Тоненьким к западу от Авдеевки. Россияне обстреливают село из РСЗО», — пишет Репке.

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