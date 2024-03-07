«Из профессии уходят медики со стажем» 3 7.03.2024, 11:08

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Из Беларуси продолжают бежать медработники.

В январе в медицинских учреждениях Беларуси стало меньше еще на 400 медиков. Как сообщили в Минздраве, за первый месяц года тут приняли на работу 2,4 тысячи человек, в то время как уволилось 2,8 тысячи.

Как отметил в письме в редакцию сайта Charter97.org читатель, если учесть, что из профессии уходят медики со стажем, ситуация становится еще более плачевной. На смену опытным профессионалам приходят еще неоперившиеся выпускники вузов, часто не знакомые с нюансами и особенностями работы.

Бешеный перекос бюджета в пользу армии и силовиков привел к полному падению престижа медицинской профессии. Желающих вкалывать при дикой нагрузке с зарплатой не выше 1500 рублей не находится. По состоянию на сегодня в Беларуси не хватает 6542 врача и 4051 медсестер. И это без учета фельдшеров (1198) и санитарок (3147).

Медики просто уезжают за рубеж, где имеют достойную зарплату, уважение и работу в человеческих условиях.

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