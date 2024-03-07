Последний бой «Цезаря Куникова» показали на видео с камеры члена экипажа 1 7.03.2024, 11:43

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Дроны Magura красиво потопили российский корабль.

Момент ликвидации большого десантного корабля (БДК) Черноморского флота (ЧФ) РФ «Цезарь Куников» снимала на видео не только украинская сторона, но и россияне.

Один из членов экипажа с помощью камеры GoPro зафиксировал бой корабля с украинскими дронами-катерами, пишет dialog.ua.

На видео попало, как члены экипажа «Цезаря Куникова» пытаются отбиться от украинских дронов пулеметам.

Беспилотные катера активно маневрировали и атаковали одновременно с нескольких сторон. Нейтрализовать их россияне не смогли.

В итоге произошло несколько попаданий. Уничтожение было осуществлено с помощью беспилотных катеров Magura V5, начиненных взрывчаткой.

Корабль был уничтожен 14 февраля 2024 года вблизи побережья оккупированной Алупки. БДК атаковали 6 катеров Magura V5 с правого и левого бортов. В результате «Цезарь Куников» получил критические повреждения и затонул.