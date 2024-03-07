«Некоторые продавцы не ставят ценники, чтобы не пугать покупателей» 7.03.2024, 11:45

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Сходили на региональный рынок.

В преддверие 8 Марта сайт bgmedia.site прошелся по колхозному рынку в Бресте, посмотрел, что почем. Вывод: нынешний праздник обойдется мужчинам гораздо дороже, чем предыдущий.

Во время таких походов обычно сравниваешь ценники с тем, что было год или несколько месяцев назад, например, перед Новым годом. Затем невольно переводишь эту разницу на размер инфляции, провозглашенный правительством (в январе в годовом выражении 5,9%). На деле многие товары дорожают гораздо быстрее. И не только те продукты, что везут в Беларусь «из-за моря».

Подорожало все, кроме рыбы

Мясо на рядах потребкоперации чуть дешевле, чем у частников. Но ненамного. Тушка цыпленка-бройлера — 6,31-6,57, курица (филе) —10,80-12,60 руб. за кг. Свинина печень — 16 руб., вырезка и филей — 26,50, грудинка с ребрами — 16,75, лопатка — 19,70, задняя часть — 18,65. Говядина — 17-18 руб., фарш мясной — 10-12. Почти все мясные продукты с декабря выросли в цене на 5-10%.

На некоторые продукты не ставят ценники, чтобы покупатель не пугался. Сало, толстое с малюсенькой «шапочкой» мяса наверху, всего 25 рублей, а кусочки потоньше — 22 рубля. Там же кровянка — 12,50, язык заливной — 15, колбаса вяленная — 29, запеченная — 24 руб. Рядом на прилавке паштет печеночный — 12,50. А вот и тоненькое сало, в три пальца толщиной — 15 рублей за килограмм. Рыба (она, кстати, с начала года почти не подорожала) — от 6 до 15 рублей. А вот яйца заметно выросли в цене — дешевле чем 3 рубля за десяток уже не найти.

Овощи и фрукты также существенно подорожали. Картошка отборная стоит 1,5-2 рубля за килограмм, морковь — 1,30, лук — 1,50, капуста белокочанная — примерно столько, а вот свекла — уже 3,5-4 руб. Мандарины улетают за 8 рублей, груши «Конференция» — 6,50. Яблоки меньше чем за 3 рубля найти почти нереально. Огурец салатный — 8-10, помидоры и перец — в среднем по 7-14, чеснок — 10 руб. за кг. Цена на виноград «киш-миш» доходит до 18 рублей, можно найти и дешевле, но уже помятый. Эта группа товаров с декабря подросла процентов на 15.

Зашли журналисты и в довольно популярный на рынке магазин «Прысмаки», где представлены продукты предприятий потребкооперации Брестского региона. Здесь ценники примерно такие же, как и на рынке. Но можно прикупить деликатесы, которые отсутствуют на торговых рядах под куполом. Например, корейка — 18 руб., щековина копченая — 12,80, грудинка 19,80, подвяленные балык и филе — 28 рублей, колбаса «еврейская» из Мотоля —за 32 рубля.

Пан-тюльпан на треть дороже прошлогоднего

Первые мартовские тюльпаны —еще один индикатор того, как изменились ценники за год. Один цветок, выращенный в Беларуси, ровно год назад стоил максимум 2,5 рубля. Сегодня — минимум 3, в среднем — 3,50. Девушки-продавцы возле рынка в один голос говорят, что так по всему городу, дешевле, мол, не найдете.

Ради интереса журналисты заглянули и в другие места оживленной цветочной торговли. И, действительно, ниже трех рублей за тюльпан не нашли нигде. Не менее популярная роза стоит минимум вдвое больше. Некоторые продавцы предлагают даже по 10 руб. за цветок. Собрать хороший букет в цветочном магазине — 75-80 рублей за удовольствие. В марте прошлого года такой же можно было собрать за 40-45. Вот и считайте!

В общем, нынешний праздник обойдется мужчинам, которые захотят поздравить любимых женщин, однозначно дороже, чем предыдущий. Впрочем, к этому беларусы уже привыкли, независимо от гендерной принадлежности. Даже обычный поход в магазин или на рынок (кому как привычней) заставляет глубже заглядывать в кошелек и все чаще видеть дно.